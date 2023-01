El poder del análisis anarquista. Cómo el pensamiento antiautoritario hace el mundo más comprensible (2019) – Nathan J. Robinson

Publicado hace 1 hora por Likaro a libertamen.wordpress.com

Me enamoré por primera vez del anarquismo cuando asistí a una clase universitaria llamada «Banderas rojas, banderas negras: Marxismo vs. Anarquismo». Cuando la empecé, no podría haber dicho nada sobre el anarquismo; hasta donde lo entendía, sólo me parecía una especie de rechazo sin sentido a todo gobierno. La clase, sin embargo, me introdujo en él a través de un debate: una disputa intraizquierdista entre los anarquistas y los marxistas. Es un debate que cambió mi forma de pensar sobre todo. En primer lugar, la existencia de socialistas anarq