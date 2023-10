Publicado hace 16 minutos por dmeijide a electronicintifada.net

Un grupo de presión proisraelí está orquestando una campaña secreta a largo plazo para infiltrarse en la popular enciclopedia en línea Wikipedia con el fin de reescribir la historia palestina, hacer pasar burda propaganda por hechos reales y apoderarse de las estructuras administrativas de Wikipedia para garantizar que estos cambios pasen desapercibidos o no sean cuestionados. Una serie de correos electrónicos de miembros y asociados del grupo proisraelí CAMERA (Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America), facilitados a The Ele