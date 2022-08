Plagios y televisores rotos en la exposición ENT3R de La Lonja del Pescado

Publicado hace 1 hora por Clitus a agencia6.com

De entre la riqueza léxica que caracteriza al castellano, he dudado al calificar lo que he visto en ENT3R de basura, tomadura de pelo o vergüenza, pero me inclino por un neologismo de fabricación propia: cripto-insulto, ya que la exposición logra ser deficiente tanto para los amantes de la cultura, como de la tecnología. ENT3R es, en definitiva, un verdadero ultraje para los alicantinos, que con el patrocinio de sus impuestos permiten que la sala mas importante de la ciudad se rebaje a exponer una colección de televisiones rotas.