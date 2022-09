Publicado hace 26 minutos por themarquesito a threadreaderapp.com

¿El arte de la pintura puede inspirar al arte de la música? Recordemos juntos algunas míticas portadas de álbumes y canciones inspiradas en cuadros. Comencemos pues con la imagen que abría este hilo, la portada del álbum…“Viva la Vida or Death and All His Friends” de Coldplay. Inspirada en el cuadro “La Libertad guiando al pueblo” de Eugène Delacroix.