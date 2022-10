Publicado hace 39 minutos por doyou a elpais.com

La celebración de tutorías iniciales es especialmente importante en aquellos alumnos que hayan manifestado dificultades de aprendizaje y/o problemas de comportamiento tanto en el presente como en el pasado”. También es necesario en caso de alguna información o novedad importante que no haya sido recogida con anterioridad, como problemas de salud, por ejemplo. No son tan necesarias para el resto de alumnado, “hasta que no se obtenga información de su rendimiento académico o se haya manifestado algún problema de comportamiento en el aula”.