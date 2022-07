Perro sí come perro: el hombre que más sabe sobre guerras mediáticas tiene algo que contarte

Publicado hace 47 minutos por Deckardio a elconfidencial.com

El gremio periodístico tiende a los arrebatos corporativos y la industria de la comunicación suele verse como un todo perverso y monolítico (el "¡Esto no lo leerás en los medios!"). Por todo ello, la sentencia "perro no come perro" (léase: los medios no se critican entre sí porque se protegen entre ellos) es ya un lugar común de la democracia. Aunque el dicho tiene parte de verdad —los periodistas se lo piensan dos veces antes de criticar a un medio de su grupo—, no es menos cierto que las peleas de perros son un clásico del periodismo español