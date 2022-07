Publicado hace 1 hora por Andaui a jotdown.es

Discotecas por fuera es la novela más divertida que he leído en bastante tiempo, aunque no es una historia para cualquier tipo de lector. De hecho, me pregunto cómo ha conseguido Víctor Balcells convencer a Silvia Sesé y Marta Sanz de que publicaran su novela. Y no porque no esté bien escrita, que lo está, o que el autor no sea popular en círculos intelectuales y redes sociales, que también, sino porque este libro está escrito para el total disfrute de usuarios de Menéame y Forocoches.