Hay una línea difusa e imaginaria que delimita lo que es una película para niños, de una para adultos. En algunos casos, ni la propia censura se ponía de acuerdo. Uno de los casos más sonados tiene al mismísimo Spielberg en el centro de la diana. Y es que, en la década de 1980, se dieron numerosas críticas sobre la violencia explícita y el gore de algunas películas "para todos los públicos", encabezadas por el taquillazo que fue Indiana Jones and the Temple of Doom.