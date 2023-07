La película de King Crimson ya se puede ver en streaming en España

Publicado hace 24 minutos por NubisMusic a rock-progresivo.com

Tras su estreno en cines y una emisión limitada para fans, la película documental de King Crimson ya está disponible en España para streaming en la plataforma Filmin. 'In the Court of the Crimson King', de una hora y 26 minutos de duración, se estrenó este 6 de julio y se puede ver por parte de sus suscriptores, recordando a quienes no tengan cuenta en Filmin que hay una oferta de un mes gratis de prueba.