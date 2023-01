Paula Nicart: «Dejar el fútbol es un duelo, una pérdida, mi identidad se ha desarrollado a su alrededor»

Publicado hace 1 hora por PlzMSprm a sport.jotdown.es

"El fútbol femenino han sido décadas. Desde las pioneras que empezaron, que hacían de todo, se tenían que lavar la ropa ellas. Muchas, cuando llevaban la ropa para lavarla en casa la tenían que esconder y limpiarse en la calle como podían para que no viesen que llegaban llenas de mierda a casa. Y la ropa luego lavarla a escondidillas, porque en esa generación no podías ser tú misma ni dentro de tu casa. No podían permitirse el lujo de que la gente supiera que estaban jugando al fútbol porque ni en su propia familia iba a sentar bien. Quizá...