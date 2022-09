Pascual Gil Gutiérrez: "Empoderarse y estudiar deberían significar lo mismo"

Publicado hace 1 hora por doyou a zendalibros.com

"Se ha venido normalizando un paradigma educativo con un desprecio explícito hacia el “saber por saber”, hacia los saberes que se consideran “inútiles”, hacia lo teórico, hacia lo conceptual y hacia aquellos conocimientos que no evidencien una aplicación inmediata para obtener un producto, partiendo de un llamado “enfoque competencial” con tremendas lagunas teóricas. No deberíamos actuar como si aburrirse en un momento dado fuese un crimen y no deberíamos actuar como si el alumno no tuviera que poner nada de su parte para aprender".