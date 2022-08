Parecidos razonables en el rock: no lo llamamos plagios pero...

Publicado hace 10 minutos por NubisMusic a rock-progresivo.com

Hablar de plagios abiertamente puede suponer un riesgo legal porque en sí mismo es acusar de un delito a una entidad. Así que seremos cautos a la hora de hablar de estos 'parecidos razonables' en el mundo de la música. En esta nueva entrega os ofrecemos el parecido razonable del final de 'Denise', canción de The Sea Within (supergrupo que fundaron en 2017 Roine Stolt, Jonas Reingold, Daniel Gildenlöw, Marco Minnemann y Tom Brislin). El tema es original en su 90%, pero la parte final no puede evitar parecerse más de la cuenta a la melodía de...