"Papá y mamá son el problema", argumenta profesora sobre la educación de los niños

Según la profesora, los críticos del “sistema educativo” no culpan la irresponsabilidad de los padres de familia y los estudiantes. Luego reflexiona acerca de los deberes en casa. Acerca de la responsabilidad de los estudiantes, se pregunta si toman notas en clases o hacen su tarea. Incluso, no escuchan a los docentes y son la fuente de interrupciones. Por lo anterior, la profesora considera que los docentes no deben ni pueden hacer el trabajo de papá y mamá. Y concluye: “La educación no va a mejorar hasta que los padres no den un paso al frent