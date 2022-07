Publicado hace 47 minutos por nemeo a 20minutos.es

¿Alguna vez te has querido conectar al Internet del vecino porque tu conexión no era buena? Si la respuesta es afirmativa, debes saber que invadir el WiFi encriptado en Países Bajos no es un delito penal, sin embargo, irrumpir la red desde un ordenador sí que lo es.