El pacifismo en la Segunda Guerra Mundial; cuando Gandhi recomendó a los británicos no defenderse del ataque de Hitler

Publicado hace 1 hora por Jai077 a paxaugusta.es

En la historia del pacifismo la referencia cultural general es Gandhi. Fue el gurú de la no violencia y, consecuente con su ideología, le dijo a Churchill que no se defendiera, que practicase el no belicismo frente al ataque de los nazis. Hay que recordar que la India todavía formaba parte del imperio británico y que muchos vieron en esa postura de Gandhi una estrategia política. El parlamento británico había declarado la guerra al III Reich sin consultar al Consejo y congreso de la India.