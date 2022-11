Pablo Motos y las valientes

Publicado hace 50 minutos por dmeijide a elsaltodiario.com

Quienes han salido en la defensa de Pablo Motos no están haciendo otra cosa que defenderse a sí mismos, están protegiendo sus privilegios. Juan del Val, amigo y compañero de Pablo Motos, escribía en El Mundo un texto de apoyo al presentador de Atresmedia. Lo titulaba “Pablo Motos y los cobardes”. Perro no come perro. Quienes han salido en la defensa de Pablo Motos, como él, no están haciendo otra cosa que defenderse a sí mismos, están protegiendo sus privilegios, están justificando poder seguir siendo como es Pablo Motos. Machistas.