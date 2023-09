Entrevista Pablo Larraín: "Pinochet estará sentado en la misma mesa con Hitler y Franco"

Publicado hace 1 hora por tiopio a cadenaser.com

El director chileno convierte al golpista Pinochet en un vampiro en 'El conde', una sátira con mucho humor negro que estrena Netflix. La película lo describe como un asesino, pero también como un ladrón, ¿es lo que más le molestaba realmente al personaje que le acusaran de robar y no de matar?Le jodía muchísimo. No solamente a él, sino que también a su familia y a la gente que lo apoyaba. Yo me acuerdo cuando salió el Caso Riggs en la prensa, cuando la Corte Suprema de Chile ordena la incautación de 1,6 millones de dólares a la familia Pinochet