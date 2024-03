Los orígenes del deporte profesional Lucha de almohadas

Publicado hace 15 minutos por remontanim a sport.jotdown.es

No me miren con esa cara. ¿Acaso es normal algún deporte? ¿El lanzamiento de martillo tiene lógica? Si ni siquiera es un martillo, es una bola con un cable. ¿Y el balón con cesta? Lo tenemos todo muy normalizado, pero normal, normal, no es. Por eso no debería extrañarnos que se intentara poner de moda un deporte llamado Peleas de almohadas. Los niños lo hacen en cuanto tienen una entre sus manos, no podemos decir lo mismo de que decidan lanzar un libre directo con barrera si ven una naranja en el suelo. A eso hay que enseñarles antes de que apr