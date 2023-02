Publicado hace 30 minutos por mr_b a affinemess.quora.com

Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir con “qué es π”? Es la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. O es el área de un círculo de radio 1. Todo el mundo lo sabe. Aunque la verdad es que no es correcto. Bueno, en realidad no está del todo mal. Es cierto que π tiene estas propiedades, pero esa no es su esencia, eso no es lo fundamental del número π.