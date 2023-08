No tengo hijos porque no quiero… y punto

Publicado hace 1 hora por Grahml a psicopedia.org

Hoy día cada vez más parejas deciden no tener hijos, una decisión compleja que encierra algunas adversidades psicológicas. “La concepción de la maternidad/paternidad como opción y no como destino obligado de una pareja es una tendencia que se consolida poco a poco”. La filosofa Elisabeth Badinter dice “la noción de instinto maternal es el mayor engaño de la humanidad”. Y es que cada vez más, no solo la mujer o el hombre decide voluntariamente no tener hijos, sino que las parejas también toman la decisión de no ser padres.