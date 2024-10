No me parece correcto que dejes a mi hijo sin patio

Publicado hace 19 minutos por doyou a diariodeuninterino.wordpress.com

Eso me contestó un padre después de que le informase de que su hijo se había quedado a acabar en el patio la tarea que no había hecho en tres días, después de llevar tres días avisándole de que se quedaría en el patio a acabarla conmigo, si no la traía hecha. Así está el panorama educativo, o criativo. Padres y madres que exigen todos los derechos para sus churrumbeles, pero muy poquitas obligaciones y que te dicen que al colegio se va a socializar y a pasarlo bien. Pues no, se viene a aprender principalmente y, después, a socializar y...