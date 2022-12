Si no hay diferencias de rendimiento, entonces no hay motivos para no adoptar la jornada continua en los colegios

Publicado hace 48 minutos por doyou a diariodeuninterino.wordpress.com

Si el rendimiento académico es el mismo en la jornada continua y en la partida, ¿no será mejor entonces la que permite más opciones para conciliar, no será mejor la que da la posibilidad de salir antes y hacer más cosas fuera del cole y acomodando horarios a las necesidades de cada familia, no será mejor acostumbrar a los críos ya desde su infancia a una jornada que también es más apropiada a la hora de trabajar? Lo ideal es pasar en el cole el tiempo que necesita cada uno, no el máximo para que se pueden ofrecer muchos y rentables servicios...