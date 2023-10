El muñeco ventrílocuo parlanchín de Cremeal

Publicado hace 1 hora por Oktarr a lacriptadelgatonegro.blogspot.com

Los muñecos de ventriloquía encabezan la lista de lo que científicamente se conoce como "automatonofobia", (miedo a todo lo que falsamente representa un ser sensible) donde además se incluyen maniquíes, figuras de cera y títeres entre otras. Hace algún tiempo tuve la suerte de encontrarme con un clásico muñeco de ventrílocuo, y como apasionado al género de terror ya pueden imaginar la satisfacción que me produjo semejante hallazgo. No tardé en descubrir que se trataba del muñeco parlanchín de Cremeal.