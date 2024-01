La mosca (The Fly) (1986)

Publicado hace 1 hora por Deckardio a pasadizo.es

Seth Brundle es un científico que está investigando un método de teleportación. Al fin tiene éxito, pero cuando hace una nueva prueba con él mismo, una inoportuna mosca se cuela con él en la cabina (...) En 1958 Kurt Neumann dirigió La mosca (The Fly), adaptación aceptablemente fiel del relato homónimo de George Langelaan. Años más tarde, cuando a David Cronenberg le llegó el encargo de efectuar una nueva visión de la historia, con The Fly – La mosca[1] (The Fly, 1986) se distanció bastante del original literario (y fílmico) para crear algo...