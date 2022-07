El mito de la Biblioteca de Alejandría: ni sucumbió a un incendio ni perdimos todo el saber de la época

Publicado hace 1 hora por blodhemn a magnet.xataka.com

Séneca el Joven fue quien inició la idea de que Julio César quemó "los 40.000 rollos de la Biblioteca". Al fiasco romano le siguió la supuesta quema por parte de Teófilo en el 391 d. C. y más tarde el asalto de los árabes, del que se escribió en modo propagandista. Todo el mundo está de acuerdo, eso sí, en que a partir del siglo VII la Biblioteca había dejado de existir del todo. Pero su muerte no fue causada por la barbarie de los caudillos, o no al menos por completo, sino que entró en juego otro factor igualmente amargo: el desinterés.