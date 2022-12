Publicado hace 1 hora por manbobi a marcianitosverdes.haaan.com

Llueve tan a menudo, que cuando empezó a llover el 7 de agosto de 1994, todo era más o menos como de costumbre, pero pronto se haría evidente que no era una lluvia normal, lanzando un misterio sin resolver que aún no se comprende del todo. La gente pronto notó que lo que estaba cayendo no era agua. En cambio, parecían ser pequeñas gotas que se untaban como gelatina cuando golpeaban y se pegaban a objetos en grumos de lodo gelatinoso.