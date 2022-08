Publicado hace 1 hora por blodhemn a lavanguardia.com

¿Por qué los habitantes del templo de El Turuñuelo lo arrasaron antes de desaparecer? La incógnita persiste. La última campaña de excavaciones no ha conseguido desvelar cómo hace 2.600 años se organizaba un espacio único (para su época) y por qué no acaba de aparecer (como en otros de su cultura) un acceso orientado al este, a la salida del sol. Y sigue sobre todo sin saberse por qué lo arrasaron todo antes de desaparecer hacia no se sabe dónde.