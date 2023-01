¿Es lo mismo exonerar de responsabilidad a los administradores que contratar un seguro D&O?

Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a almacendederecho.org

En resumen: considero que una exoneración de responsabilidad no es equiparable a la contratación de un seguro D&O. Por consiguiente, la indemnity letter firmada por el consejo, sin una previa modificación de los estatutos acordada por unanimidad, no es suficiente para impedir a la sociedad o a la minoría entablar con éxito una acción social. Y la mejor prueba de que los operadores jurídicos son conscientes de ello es que, en todos los modelos de carta consultados (tanto nacionales como extranjeros), se excluye de forma expresa que la propia soc