Mis mantras

Frases que me repito cada día para llevar mejor la existencia, quizá le sirvan a alguien. -Finished not perfect: Acabado, no perfecto. Es mejor acabar algo imperfecto que tener algo perfecto que solo vive en mi imaginación. -Todo lo que merece la pena hacerse, merece la pena hacerse mal: Es parecido al anterior, pero más que centrarme en empezar y acabar algo, me sirve para hacer cosas pequeñas a lo largo del día. -Disfruta el esfuerzo -Fuck motivativation, hello discipline ...