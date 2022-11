Publicado hace 1 hora por newstoa a espinosoycordial.wordpress.com

No deja de sorprender, que en tantas ocasiones la mirada artística sea la más lúcida de las miradas, la que permite ver sin grandes complicaciones la sustancia misma de algo. Una sustancia difícil de asir, de explicar, de entender. Siempre que me he topado con un extranjero, que mostraba su sorpresa antes algún elemento que le resultaba particularmente incomprensible o llamativo de nuestra idiosincrasia patria, le he recomendado que viese las películas de Luis García Berlanga.