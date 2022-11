Milton Friedman, Premio Nobel de Economía de 1976

Publicado hace 38 minutos por oidalG a goodreads.com

“Los economistas no sabemos mucho, pero sí sabemos cómo crear escasez. Si desea crear escasez de tomates, por ejemplo, simplemente apruebe una ley que establezca que los minoristas no pueden vender tomates a más de dos centavos la libra. Al instante tendrá una escasez de tomate. Es lo mismo con el petróleo o el gas”. Milton Friedman fue un economista, estadístico y académico estadounidense de origen judío, ganador del Premio Nobel de Economía de 1976 y una de las principales figuras y referentes del liberalismo. (es una cita no hay mas tex