Miguel Bosé: “La izquierda de ahora son unos caciques, unos totalitarios. No son progres, son unos retrógrados”

Publicado hace 1 hora por Batalla a larazon.es

«En general, en el panorama político llevan un tiempo, y estos de ahora le han dado la puntilla, en el que se han cargado la democracia completamente. Ahora vemos menos derechos y menos libertades que las que teníamos cuando arrancó la Transición. Y lo dice uno con conocimiento de causa, que ha vivido, paso a paso, la evolución de la izquierda española. No me extraña que Sabina no se identifique con la izquierda de ahora, porque son unos caciques, unos totalitarios. Se levantan cada mañana y a ver qué barbaridad, qué atrocidad pueden inventar"