Publicado hace 25 minutos por box3d a inter-rail.org

El tema es que en poco más de una semana me voy de interrail por Alemania y Dinamarca, y se me ocurrió coserle a mi mochila una bandera de España para que si me cruzo con otros mochileros españoles puedan reconocerme. La pregunta es: ¿dejo la bandera o se la quito? El tema no es si estoy en mi derecho de llevarla, que ya se que si, pero ¿creeis que puedo verme en alguna situación incómoda por la banderita?