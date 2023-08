El método de respiración 4-7-8 que hará que te duermas en 60 segundos

Publicado hace 1 hora por cocolisto a 20minutos.es

No hay nada peor que acostarse en la cama con la esperanza de una buena noche de sueño y no poder pegar ojo durante horas. Afortunadamente, hay un truco que puede ayudarte a dormir un poco y además, en unos 60 segundos. Se trata de un método de respiración que, entre otros, respalda el médico Michal Breus, conocido en TikTok como 'The Sleep Doctor'. Breus dice que es su técnica favorita para reducir su frecuencia cardíaca a la hora de acostarse. La ciencia detrás de esto es genial. De hecho, arrojas el exceso de dióxido de carbono...