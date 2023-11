Publicado hace 1 hora por kiwipiña a diariored.canalred.tv

Les juro que no se paga con dinero tener que ver cómo vuelan horas y horas de tu existencia observando, entre el pasmo y el hartazgo, la absoluta insignificancia y nadería de esta serie que muchos ven entera, estoy seguro, solo por moda. Porque si no les vendiesen que es una serie de obligado visionado para estar al día en la cosa de la tendencia no durarían viéndola ni dos capítulos.