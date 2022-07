¿Matarías antes a una cucaracha o a una mariposa?

Publicado hace 1 hora por LosSolidarios a ethic.es

Según se dice, Nietzsche llegó a afirmar lo siguiente: «Si matas a una cucaracha eres un héroe. Si matas a una mariposa eres malo. La moral tiene criterios estéticos». Sea apócrifa o no, lo cierto es que no se trata de una frase baladí. Friedrich Nietzsche afirmaba que la moral tiene criterios estéticos, lo que no es trivial: para él, la belleza era fundamental hasta el punto de considerarla una estética capaz de dotar de sentido a la vida.