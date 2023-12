Publicado hace 17 minutos por doyou a elmundo.es

Los lactantes se despiertan por la noche, pero les queremos dar 'gotitas' para que duerman más. ¡No las necesitan! Hay hasta melatonina, que es una hormona no un caramelo, ¡que se vende sin receta y con forma de gominolas! La crianza es incómoda, pero igual que con seis meses un niño no habla, tampoco duerme toda la noche. También nos encantan los mucolíticos y los jarabes para la tos, pero los catarros simples no tienen tratamiento farmacológico. Los mocos normales se eliminan solos. Queremos estimuladores del apetito para niños sanos...