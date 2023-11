Publicado hace 1 hora por afrofrog a naiz.eus

Marky Ramone, que fue uno de los integrantes de Ramones, no tocó en el concierto que tenía programado en un centro social italiano porque había una bandera palestina en el escenario. «Si no quieres tocar con esta bandera, vete por donde has venido», respondieron los organizadores a su queja.