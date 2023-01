Marco Pantani, muerte de un ciclista

Publicado hace 38 minutos por salvattore.padre a sport.jotdown.es

La Comisión Antimafia acaba de admitir anomalías en su exclusión al Giro. «Es necesario seguir las investigaciones», asevera. "Alguien le mató para llevarse la pasta, porque por esa cantidad de coca no se puede morir. Sobre todo, porque Pantani la fumaba. No la esnifaba, fumaba crack y en la habitación no había botellas de agua, papel platino o bicarbonato" (...) "Pantani fue procesado por fraude. Luego resbaló en el agujero oscuro de la cocaína, el sexo desenfrenado, la depresión. Murió rodeado de gente, pero en realidad estaba solo"