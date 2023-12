Lo malo que no hacemos ha de premiarse

Publicado hace 1 hora por salvalasalud a sport.jotdown.es

Necesitamos que no hacer el mal sea suficiente, y podamos llamar orgullosos a casa de nuestros padres y decir «bueno, quizá no haya conseguido grandes cosas, pero al menos no he matado a nadie», y que nuestros padres se emocionen. Necesitamos un apartado en el currículum donde se pueda escribir «no he cometido ningún delito» y causar admiración por ello. Necesitamos un aplauso por toda esa gente a la que nos apetece insultar, pero hacemos un esfuerzo gigantesco, nos aguantamos y no insultamos. Necesitamos fondos europeos que premien todo esto: