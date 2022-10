Magic: edición 30 aniversario

Publicado hace 46 minutos por Deckardio a magicdelos90.blogspot.com

En 2023 se cumplen treinta años de la aparición de Magic: the Gathering y Wizards of the Coast lo va a celebrar de distintas formas (...) Uno de los productos que han anunciado esta semana es una edición conmemorativa para coleccionistas. Esta edición está basada en Beta, aunque con algunas modificaciones. Además, tiene un reverso distinto y parece ser que algunas cartas llevarán el marco nuevo y otras el clásico.