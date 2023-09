Magic and Loss, parte 1: Magia en las cartas [ENG]

Publicado hace 52 minutos por ccguy a filfre.net

"Imagina un juego de cartas en el que hay cientos de cartas y cada vez se fabrican más. Algunas cartas son raras y otras comunes. Construyes un mazo con las cartas que quieras. No tienes ni idea de lo que hay en el mazo de tu oponente. Y luego te enfrentas en duelo." (Richard Garfield a Peter Adkison, 1991). La mayoría de las revoluciones tienen orígenes humildes. Magic: The Gathering, el humilde juego de cartas que revolucionó la industria en los años 90, no es una excepción. Comenzó con un tipo corriente del corazón de Estados Unidos (...)