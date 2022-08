“El machismo existía antes del reguetón”

Publicado hace 2 días por Unloved a lavanguardia.com

“Si hubiese sabido que ponían reguetón no habría venido, a mí me gusta la música de verdad”, exclama uno de los jóvenes. Esta es una escena recurrente que parece incumbir únicamente al género del reguetón, siendo poco común oír a alguien decir “el rock no es música” o “el jazz es un asco”, más allá de que los gustos personales de cada uno. “Hay una visión del virtuosismo que provoca un componente de prejuicio hacia el reguetón, una cierta soberbia, porque el talento puede aplicarse de muchas maneras” explica Pablito Wilson, periodista y autor