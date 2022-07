Publicado hace 1 hora por Asther a gladiatrixenlaarena.blogspot.com

Lúculo come en casa de Lúculo: frase que se emplea para aquellos que se regalan con banquetes suculentos. También se suele emplear para decir que, como en casa, no se come en ningún sitio. Esta frase pertenece a un dicho popular que, como otros muchos, se están perdiendo. El hecho alude a un cónsul de la República Romana.