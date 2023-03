Publicado hace 1 hora por atemperaeso444 a jotdown.es

¿Existirá algo más humillante que hacerse sangre con un trozo de mierda? A mí me ha ocurrido. En los descampados me gustaba mucho poner petardos en los escombros y, por supuesto, más aún en las mierdas de perro. He visto saltar por los aires cientos de cacas. Pero la voladura controlada de excrementos tiene ese pequeño problema, si te deleitas mirando muy fijamente, puede darte un trozo en la cara. A veces, metérsete una esquirlita de mierda en el ojo.