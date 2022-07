Libros para que tu maleta pese 10 kilos este verano

Publicado hace 1 hora por NoRes a jotdown.es

Mucha gente cuando hace la maleta se pregunta qué bolso va a combinar con los zapatos, cuál será su look de chiringuito, si necesitará ropa formal o más casual y cuántos «por si acaso» deberá llevar. Lo mío es parecido, pero con libros: cuál será mejor para la piscina y la playa; cuántos libros meter «por si» me termino todos y la única opción disponible son los best sellers del quiosco o una revista que me diga cómo disimular la celulitis; si me apetecerá algo más ligero o decido que es el momento perfecto para leer a Tolstói; si mejor relatos