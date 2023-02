Libros censurados en la guerra

Publicado hace 7 horas por Cachopín a lasoga.org

Las escuelas de Florida están retirando decenas de libros de sus bibliotecas. En el condado de San Juan, ya no se puede encontrar la versión en cómic de El cuento de la criada, de Margaret Atwood. De la misma autora, está pendiente el destino de Oryx y Crake, otra novela distópica en la que Atwood hace sátira sobre una ciencia sin escrúpulos. En el primer caso, no gusta lo que algunos ojos píos consideran pornografía. En el segundo, no se sabe. Colegios e institutos temen que el peso de la ley caiga sobre ellos por el delito de adoctrinamiento.