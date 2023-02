‘Una librería cierra, una amiga del alma se va'

Publicado hace 1 hora por tiopio a revista.lamardeonuba.es

Los lectores empedernidos tenemos nuestras librerías preferidas. Yo procuro huir de las más grandes, de las cadenas y, por supuesto, de las plataformas online; prefiero refugiarme en esas más pequeñas donde nadie te agobia, el librero te conoce por tu nombre y, como ya se sabe tus gustos, te recomienda libros. Tengo al menos una librería de “cabecera” en cada una de las ciudades por dónde más me muevo: Sevilla, Málaga, Lisboa, Barcelona o, cómo no, Madrid. Hoy he sabido que en esta última ciudad tendré que buscarme una nueva para asignarle ese…