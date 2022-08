Publicado hace 39 minutos por B... a hmong.es

La ley de los titulares de Betteridge es un adagio que dice: "Cualquier titular que termine en un signo de interrogación puede ser respondido con la palabra no ". Si el titular hace una pregunta, intente responder "no". ¿Es este el verdadero rostro de los jóvenes británicos? (Lector sensato: No.) ¿Hemos encontrado la cura para el SIDA ? (No, o no habría puesto el signo de interrogación). Un titular con un signo de interrogación al final significa, en la gran mayoría de los casos, que la historia es tendenciosa.