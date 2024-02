Publicado hace 1 hora por zanguangaco a elsaltodiario.com

Los navarros vuelven a los escenarios con un disco con el que cumplen 20 años de canciones y letras en las que no han dejado títere con cabeza. No se han dejado ni un solo tema del que burlarse porque 20 años dan para mucho. Lo mismo les han pedido a ETA que se apiade de los bacalas y sus discotecas, que han deseado lanzarle un cocktail molotov a los chivatos de balcón, que le han cantado a la gente de centro, a la del centro comercial. Amados y aclamados en cualquier festival que se precie, odiados por aquellos que no son capaces de pillar la